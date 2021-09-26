«هواوي» تكشف توقعاتها عن العالم الذكي 2030: العصر الذهبي

أعلن ديفيد وانج، المدير التنفيذي ورئيس منتجات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في هواوي، إصدار تقرير العالم الذكي 2030 لأول مرة؛ لتقديم رؤى حول تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتوجهات التطبيقية للتقنيات في العقد المقبل.

تقرير العالم الذكي 2030

وقال المدير التنفيذي، خلال كلمته في منتدى استكشاف العالم الذكي 2030، إن هواوي ، أجرت على مر السنوات الثلاث الماضية، عمليات تبادل معمقة مع أكثر من 1000 أكاديمي وعميل وشريك في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، ونظمت أكثر من 2000 ورشة عمل، مستندةً إلى بيانات ونهج المنظمات الرسمية من بينها الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وأضاف «وانج»، أن هواوي استمدت أفكارًا ورؤى نشرت في المجلات العلمية مثل Nature ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، واستخلصت المعرفة الحكيمة من الجمعيات الصناعية والشركات الاستشارية ذات الصلة، فضلًا عن الاستفادة من خبرة خبراء هواوي وشركائها وعملائها حول العالم، وبفضل هذه الجهود، وضعت الشركة تقرير العالم الذكي 2030.

8 اتجاهات متعددة التخصصات

وأشار إلى أن التقرير يقترح 8 اتجاهات متعددة التخصصات والمجالات للاستكشاف على الصعيد الكلي، إذ يشرح كيف يمكن لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حل المشكلات والتحديات الحيوية للتنمية البشرية، وماهية الفرص الجديدة التي يمكن تقديمها للمنظمات والأفراد.

وعلى المستوى الصناعي، يستعرض التقرير التكنولوجيا المستقبلية وتوجهات التطوير لشبكات الاتصالات والحوسبة والطاقة الرقمية وحلول السيارات الذكية.

العقود المقبلة ستحظى بعصر ذهبي

من جانبه، قال عالم المستقبل والمؤلف العلمي البارز ستيفن جونسون: «ندخل عصرًا من النمو المتسارع، وستحظى العقود المقبلة بعصر ذهبي للتعاون بين ذكاء الإنسان والآلة، وستعمل الخوارزميات على تعزيز الذكاء البشري، وسيعود نمو التكنولوجيا الكبير هذا بالنفع على المجتمع بأسره».