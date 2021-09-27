نزار الفارس: «حواري مع فيفي عبده ساخن جدا»

تحل الفنانة فيفي عبده ضيفة على المذيع العراقي نزار الفارس، خلال حلقة يوم الجمعة المُقبل من برنامج «مع الفارس»،عبر قناة «الرشيد» العراقية، للحديث عن أبرز محطاتها الفنية، ومواصفات فتى أحلامها، وموعد إعلان اعتزالها المجال الفني بشكلِ عام.

نزار الفارس يصف لقاءه مع فيفي عبده بـ«حوار ساخن جدًا بيني وبينها»

وصف الإعلامي نزار الفارس، لـ«الوطن»، حواره مع فيفي عبده، بقوله: «حوار ساخن جدًا بيني وبينها»، متابعًا: «فيفي عبده قالت لي أي حاجة تحصل لي بعد الحلقة دي، هتكون أنت السبب فيها، كونها تكلمت في موضوعات عدة ومختلفة».

قصة هروب فيفي عبده من المنزل

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أثارت جدلًا واسعًا قبل أيام، بعد حوارها مع الإعلامية وفاء الكيلاني، في برنامج «السيرة»، عبر قناة دي إم سي، إذ روت قصة هروبها من المنزل، في سن 12 سنة، حيث أقنعتها صديقتها بالذهاب إلى السينما، وذهبت معها بالفعل، وأعجبت بها، وكانت لا ترغب في العودة إلى المنزل، ولكن بعد عودتها، والدتها ضربتها «علقة محترمة»، لافتة إلى أنها هربت لتعمل في الرقص، وتحقق طموحها، و«كنت عايزة أروح اتسرمح مع البت دي»، موضحة أنها ذهبت في البداية إلى خالها، وعرضت عليه أن تعمل في الرقص، فرفض لأنه لا يوجد في العائلة من يعمل في الرقص.

وأضافت أنها ذهبت مع صديقتها إلى أحد الأشخاص للعمل كراقصة، وبعدها تعرضت للضرب من صاحب المكان وطردها، ولم تجد مكانًا يؤويها، وكانت تنتظر المساء حتى يحل الظلام، وبعدها تعمل في الرقص، وتحصل على جنيه في الليلة، ثم تخرج وتدخل «تحت بير السلم» في أي عمارة وتنام، وكانت تحافظ على نفسها، رغم صغر سنها.