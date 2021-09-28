شروط وخطوات التحويل لحاجزي شقق الإسكان بشطا ممن هم خارج الأولوية

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فتح باب التحويل للمواطنين الحاجزين بمركز شطا بمحافظة دمياط ضمن الإعلان الثامن سابقًا والمحولين إلى الإعلان العاشر حاليًا والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا إلى الوحدات الجديدة التي سيتم إنشاؤها بمركز شطا (تسليم خلال 36 شهرًا)، وذلك حتى 25 أكتوبر 2021.

وتستعرض «الوطن» خطوات وشروط التحويل وفقًا لما حددته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على النحو التالي:

خطوات وشروط التحويل

- عدم استرداد مقدم جدية الحجز بالإعلان الثامن أو جدية التحويل بالإعلان العاشر.

- عدم سبق التخصيص على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه، بجانب سداد الدفعات ربع السنوية المستحقة سابقًا.

- يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد بمحافظة دمياط لسحب إقرار طلب التحويل ثم إعادة تسليمه بمكتب البريد بعد تحريره وتوقيعه.

- سداد استكمال جدية الحجز بمبلغ 1000 جنيه بالنسبة للحاجزين بالإعلان الثامن (مراحل التشطيب/ الكراسة الحمراء)، أو مبلغ 5000 جنيه للحاجزين بالإعلان الثامن (تسليم خلال عام / الكراسة الزرقاء)، بواسطة صاحب الطلب (اسم المستفيد) المُسدد إيصال مقدم جدية الحجز سابقًا.

- تقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف مكتب البريد للإطلاع عليه، حيث أنّه لا يعتد بأي طلب تحويل مخالف لتلك الشروط.

جدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلن عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» مد فترة رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق حتى يوم الاثنين الموافق 4 أكتوبر المقبل، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) من منخفضي ومتوسطي الدخل.

ويمكن للمواطنين الراغبين في استكمال رفع المستندات، الدخول عبر الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط www.shmff.gov.eg، واسيتفاء البيانات المطلوبة للحجز قبل غلق باب التقديم