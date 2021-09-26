لحاجزي الإسكان الاجتماعي: حالات رفض طلب الحصول على وحدة سكنية

تضم مبادرة «سكن لكل المصريين 2»، عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، التي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن ومراكز المحافطات المختلفة، وتعد أول مشروع سكني، يطبق عليه مبادرة التمويل العقاري، التي أعلن عنها رسميًا البنك المركزي، بفائدة 3% متناقصة، وسداد يصل إلى 30 عامًا.

وتعد «سكن لكل المصريين 2»، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

شقق «سكن لكل المصريين 2»

انتهى حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، الخميس الموافق 23 من سبتمبر الجاري، وفقًا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتزامنًا مع ذلك يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن «سكن لكل المصريين 2»، عن حالات رفض طلب الحجز، وذلك عبر مجرك البحث العالمي «جوجل».

وترصد السطور التالية، حالات رفض طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

حالات رفض طلب حجز شقق «سكن لكل المصريين 2»

- عدم وجود عمل: من خلال الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للإلغاء، لذلك لا بد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلاله سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

- الحصول على قرض شخصي: إن تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يجرى إذا كان المتقدم حاصلًا على قرض شخصي وما زال مستمرًا، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليجرى بعد ذلك متابعة التخصيص.

- فيزا المشتريات: يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي، إذ تعتبرها البنوك مديونية على العميل.