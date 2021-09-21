مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان عبر الموقع الرسمي للوزارة، عن مواعيد تسليم جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، لقطع أراضي للمواطنين.

وزير الإسكان بدء تسليم قطع الأراضي الأحد 3 أكتوبر المقبل

ومن المقرر أن يبدأ تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أكتوبر الجديدة، يوم الأحد الموافق 3-10-2021، وحتى الخميس الموافق 4-11-2021، وذلك للفائزين بها بالمجاورة الثالثة بمنطقة شمال المطار، وفق الجزار، مشيرا إلى أنه على العملاء الفائزين بقطع أراضٍ، التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء الإجراءات ومراجعة جهاز المدينة للاستلام.

مواعيد تسليم قطع الأراضي بمدينة أكتوبر الجديدة

ومن جانبه، قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 إلى 43، يوم الأحد 3-10-2021، والقطع من 44 إلى 80، يوم الإثنين 4-10-2021، والقطع من 81 إلى 119، يوم الثلاثاء 5-10-2021، والقطع من 120 إلى 152، يوم الأربعاء 6-10-2021، والقطع من 153 إلى 193، يوم الأحد 10-10-2021، والقطع من 194 إلى 225، يوم الإثنين 11-10-2021، والقطع من 226 إلى 251، يوم الثلاثاء 12-10-2021، والقطع من 252 إلى 276، يوم الأربعاء 13-10-2021.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 277 إلى 313، يوم الخميس 14-10-2021، كما سيتم تسليم القطع من 314 إلى 342، يوم الأحد 17-10-2021، والقطع من 343 إلى 382، يوم الإثنين 18-10-2021، والقطع من 383 إلى 415، يوم الثلاثاء 19-10-2021، والقطع من 416 إلى 448، يوم الأربعاء 20-10-2021، والقطع من 449 إلى 473، يوم الأحد 24-10-2021، والقطع من 474 إلى 508، يوم الإثنين 25-10-2021، والقطع من 509 إلى 538، يوم الثلاثاء 26-10-2021، والقطع من 539 إلى 569، يوم الأربعاء 27-10-2021، والقطع من 570 إلى 610، يوم الخميس 28-10-2021، والقطع من 611 إلى 638، يوم الأحد 31-10-2021.

وبالنسبة لمن سيتخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة، سيتم تخصيص الأيام من الإثنين 1-11-2021، وحتى الخميس 4-11-2021.