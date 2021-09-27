الأورمان: تسليم 900 جهاز تعويضي وسماعة لغير القادرين في المنيا

انتهت جمعية «الأورمان» من تسليم 900 جهاز تعويضي وسماعة طبية لغيرالقادرين في محافظة المنيا، بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، وجرى تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات المستحقة.

مشروع تنموي للارتقاء بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، في تصريحات له اليوم الاثنين، إن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاماً مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، ضمن مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

دعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المناطق الأكثر احتياجاً

وأضاف «شعبان» أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفي المناطق الأكثر احتياجاً، خاصةً في صعيد مصر، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية، منوها أن جمعية الأورمان سملت أجهزة تعويضية وأطراف صناعية على مدار الأعوام السابقة، بلغت 12800جهازتعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.

وكان مكتب مشروعات الأورمان في المنيا أعلن منتصف شهر سبتمبر الجاري، عن توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية تضم فول وعدس وسكر وزيت، وأرز ومكرونة وشاي، للأسر الأولي بالرعاية في المحافظة داخل 75 قرية ضمن قافلة أبواب الخير بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلي دعم زواج 10 فتيات يتيمات وتم التوزيع من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة في مراكز وقري المحافظة.