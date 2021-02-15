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«قومي الشهداء» يسلم سماعات طبية لعدد من المستفيدين «صور»

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الوطن
08:18 م | الإثنين 15 فبراير 2021
قومي الشهداء يُسلم سماعات طبية لعدد من المستفيدين طبقاً لحالتهم الصحية

قومي الشهداء يُسلم سماعات طبية لعدد من المستفيدين طبقاً لحالتهم الصحية

قام اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الإثنين، باستقبال مجموعة من المصابين وأسر الشهداء المستحقين لصرف سماعات طبية طبقًا لحالتهم الصحية.

وأكد أمين عام المجلس، على الاهتمام الكامل بأسر الشهداء والمصابين وتقديم كامل الرعاية والدعم لهم في جميع المجالات وعلى رأسها الخدمة الطبية.

من جانبهم عبر أسر الشهداء والمصابين عن شكرهم وتقديرهم لأمين عام المجلس على ما لاحظوه من تطوير في خدمات الرعاية المقدمة لهم في شتى المجالات، معربين عن سعادتهم بالحديث مع أمين عام المجلس والاستماع لهم.

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