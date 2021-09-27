دراسة تكشف عن قدرات العقل قبل وبعد أخذ لقاح كورونا

أظهرت دراسة علمية، أجريت في مركز البحوث الاقتصادية والاجتماعية في كلية دورنسيف بجامعة جنوب كاليفورنيا، لفهم العلاقة بين الصحة البدنية والصحة العقلية بشكل أفضل، تأثير فيروس كورونا، أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا، لديهم صحة نفسية أفضل بعد أخذ جرعة واحدة فقط.

قال الدكتور فرانسيسكو بيريز، كبير الباحثين في مركز الدراسات الاقتصادية الاجتماعية بجامعة كاليفورنيا، إن النظر إلى تأثير التطعيم يسمح لنا بدراسة المدى الذي يؤدي به تقليل المخاطر الصحية إلى تخفيف الضائقة العقلية، والهدف من الدراسة لنرى إذا كان الأشخاص الذين جرى تطعيمهم يعانون من تحسن في صحتهم العقلية.

دراسة: الأشخاص المطعمون بلقاح كورونا أكثر عرضة لتجربة انخفاض في الضائقة العقلية

وأضاف «فرانسيسكو» أن الدراسة أجريت على أكثر من 8000 بالغ أمريكي حصلوا على لقاح كورونا، وجرى جمع أكثر من 157000 ملاحظة حول مزاجهم وسلوكياتهم، موضحا أن الهدف من الاستطلاعات هو تتبع الصحة العقلية للمشاركين قبل وبعد أخذ اللقاحات، وإحالتها إلى أسئلة حول اكتئابهم وقلقهم من اختبارات التحليل النفسي الموحدة، كان الأشخاص الذين جرى تطعيمهم أكثر عرضة بشكل ملحوظ لتجربة انخفاض في الضائقة العقلية بعد التطعيم، كما وجدت الدراسة انخفاضًا بنسبة 15% في الاكتئاب الحاد، وانخفاضا بنسبة 4% في الاكتئاب الخفيف بين المشاركين الذين تلقوا اللقاح.

طبيبة: من خلال اللقاح حصلنا على الأمل للعودة إلى حياتنا إلى حد ما

تقول سيسيلي هافرت، طبيبة في ممارسة رعاية الأسرة في شمال فيرجينيا، إن الدراسة منحرفة بعض الشيء في النظر إلى الأشخاص الأكبر سنا، سيكون من المثير للاهتمام جمع البيانات عن المجموعة الأصغر سنا، التي تأثرت صحتها العقلية سلبًا بدرجة أكبر في الأساس.

وأضافت «هافرت» أن اللقاح يمثل السيطرة على تجربة مزعجة للغاية وحتى مؤلمة في حياة الأشخاص، ومن خلال اللقاح حصلنا على الأمل في أن نتمكن من العودة إلى حياتنا إلى حد ما، وأن لدينا لقاحا ضد فيروس دمر الكثير مما كنا نعتز به.