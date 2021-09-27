«التعليم» تكشف أعداد العاملين الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجمالي أعداد العاملين بالعملية التعليمية على مستوى الجمهورية الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا، والذي بلغ 286 ألف و66 عاملًا أي بنسبة 18%، مؤكدة أنها حريصة على الانتهاء من تطعيم جميع العاملين قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 لضمان انتظام سير العملية التعليمية.

وحصلت «الوطن» على نسبة العاملين بالتربية والتعليم الحاصلين على جرعتين من لقاح كورونا على مستوى الجمهورية وترصدها في السطور التالية:

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة القاهرة 33 ألف و749 أي بنسبة 22%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة المنوفية 10 آلاف و824 أي بنسبة 14%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الشرقية 39 ألف و703 أي بنسبة 25%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة مطروح 520 أي بنسبة 6%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الغربية 18 ألف و525 أي بنسبة 22%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الإسكندرية 13 ألف و729 أي بنسبة 19%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة كفر الشيخ 3202 أي بنسبة 5%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الوادي الجديد 9292 أي بنسبة 59%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة دمياط 6186 أي بنسبة 18%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة بورسعيد 6281 أي بنسبة 38%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة شمال سيناء 2458 أي بنسبة 13%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة جنوب سيناء 1668 أي بنسبة 34%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الإسماعيلية 3782 أي بنسبة 14%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الفيوم 9487 أي بنسبة 20%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الدقهلية 31746 أي بنسبة 25%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة قنا 13384 أي بنسبة 22%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الأقصر 1816 أي بنسبة 10%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة أسيوط 6271 أي بنسبة 8%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة أسوان 3096 أي بنسبة 10%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة الجيزة 15102 أي بنسبة 16%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة البحر الأحمر 2354 أي بنسبة 29%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة بني سويف 5062 أي بنسبة 10%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة المنيا 10 آلاف و520 أي بنسبة 11%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة سوهاج 21 ألف و75 أي بنسبة 25%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة السويس 1314 أي بنسبة 10%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة القليوبية 10 آلاف و77 أي بنسبة 12%.

-إجمالي عدد العاملين الحاصلين على جرعتين في محافظة البحيرة 4813 أي بنسبة 6%.