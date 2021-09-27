«الصحة»: استقبال 6297 طفلا للعلاج من الضمور العضلي بالمحافظات

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، استقبال 6297 حالة بالعيادات التي خُصصت لاستقبال مصابي الضمور العضلي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي الشوكي في مصر، وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجيني للمصابين من الأطفال، وذلك منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، والمتحدث الرسمي للوزارة، تشخيص 281 حالة مصابة بالضمور العضلي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية، لافتًا إلى تحويل 66 حالة من بينهم بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بهم؛ إلى اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.

حقن 26 طفلًا بالعلاج الجيني بعد تشخيص إصابتهم بالضمور العضلي الشوكي

وأشار «مجاهد» إلى الانتهاء من حقن 26 طفلًا مصابًا بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الجيني، وذلك من خلال 3 مراكز تم تخصيصها لتقديم العلاج لمصابي الضمور العضلي، وهي مركز بمستشفى معهد ناصر، ومركز بمستشفى الجلاء التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مركز مستشفى عين شمس الجامعي.

ولفت «مجاهد» إلى تخصيص 24 عيادة لاستقبال وتشخيص الحالات شملت عيادتي مدينة نصر وناصر بالقاهرة، وعيادة الهرم بالجيزة، وعيادة حسن عوض بنها بالقليوبية، وعيادة سموحة بالإسكندرية، وعيادة مبرة الزقازيق بالشرقية، وعيادة مبرة طنطا بالغربية، والعيادة الشاملة للطلاب بالمنوفية، وعيادة ناصر بالدقهلية، وعيادة المركز النفسي بكفر الشيخ، وعيادة الطلبة بشطا بدمياط، وعيادة طلاب دمنهور بالبحيرة، والعيادة الشاملة حوض الدرس بالسويس، وعيادة المجمع الطبي بالإسماعيلية، وعيادة المجمع الطبي الجديد بالفيوم، وعيادة السلام ببني سويف، وعيادة المبرة الشاملة بالمنيا، وعيادة سيدي جلال بأسيوط، وعيادة أعصاب الأطفال بالعيادة التخصصية بسوهاج، وعيادة سيدي عبدالرحيم بقنا، وعيادة طلاب مدارس بأسوان، وعيادة الغردقة الشاملة بالبحر الأحمر، وعيادة الطور الشاملة بجنوب سيناء، وعيادة العريش الشاملة بشمال سيناء.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تخصيص الخط الساخن 106 لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.