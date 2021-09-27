«نقاط ثابتة» لتطعيم المعلمين بلقاح كورونا بجميع الإدارات التعليمية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة، لتخصيص نقاط ثابتة بجميع الإدارات التعليمية، لتلقي المعلمين لقاح فيروس كورونا المستجد، لمنع انتشار العدوى والحفاظ على سلامة وصحة المعلمين والطلاب، مؤكداً أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على التصدي لجائحه فيروس كورونا المستجد، ولإزالة كافة المعوقات التي تواجه العملية التعليمية.

«القاضي» يتابع استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأجرى المحافظ جولة تفقدية، اليوم الاثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، شملت عدداً من المدارس، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك لمتابعة الاستعدادات واستكمال كافة الإجراءات اللازم اتخاذها بجميع المراحل التعليمية، والتأكد من مدى التزام المعلمين بتلقي التطعيمات بلقاح فيروس كورونا المستجد، بالإضافة للوقوف على الاحتياجات الفعلية ومتابعة سير العمل والحالة العامة بشوارع المدينة الخاصة بأعمال النظافة والإشغالات.

رافق المحافظ، خلال جولته، محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء ياسر عبد العزيز، رئيس مدينة المنيا، والدكتور علي عبد السلام، مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

محافظ المنيا يوجه بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس

تابع المحافظ استعدادات مديرية التربية والتعليم بمدارس (الاتحاد الثانوية – المنيا الثانوية بنات – الحديثة الإعدادية بنات)، موجهاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية، بالإضافة لتكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الاشغالات، مع المتابعة الميدانية المستمرة للأجهزة التنفيذية للحالة العامة بشوارع المدينة.

وجه المحافظ هيئة الأبنية التعليمية بالعمل على تلافي اية ملاحظات بالمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، وإنهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة للمباني المدرسية.

المحافظ يشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية وصيانة بوابات التعقيم

شدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التأكد من إجراء أعمال الصيانة لبوابات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم المدارس، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام المدارس، والتأكد من توافر كافة أدوات التعقيم والمستلزمات الطبية والوقائية، كما شدد على تكثيف أعمال النظافة بالمدارس وتطهير وتعقيم دورات المياه.

ووجه محافظ المنيا رئيس المدينة بتحرير محضر لأحد المحال التجارية للتعدي على حرم الطريق، مشددا على تكثيف حملات الاشغالات وازالة التعديات ورصد المخالفات، والعمل على خلق سيولة مرورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.