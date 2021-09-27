إدخال «التشخيص الرقمي» للأورام السرطانية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة فيليبس العالمية في مجالات تطبيق أحدث الابتكارات للتكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي والأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني بين الخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

تأتي هذه الإتفاقية كأولى نتاج مشاركة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2021، والذي أقيم في دبي خلال شهر يونيو الماضي، ومنها زيارته لجناح معرض شركة فيليبس العالمية، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية للخدمات الصحية.

الرعاية الصحية: إدخال تقنية الديجيتال باثولوجي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، أن مراسم التوقيع جاءت بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر، ووقع على الاتفاق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفينشينزو فينتريشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، للتعاون والاستفادة القصوى من مجالات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي للتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة، إلى أن الاتفاقية شملت إدخال تقنية الديجيتال باثولوجي (تقنية التشخيص الرقمي للأورام السرطانية وتحليل الأنسجة) بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أن الديجيتال باثولوجي تقنية متطورة تعزز دقة تشخيص الأورام السرطانية وتساعد في سرعة التشخيص وتوفر الجهد والوقت الذي يؤخذ في تحاليل الأورام والأنسجة بالطريقة العادية، كما تساعد على الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، وبالتالي تقليل نسب الإصابة بمضاعفاتها ذات الخطورة العالية نتيجة التشخيص المبكر عن هذه الأورام.

الرعاية الصحية: الربط الإلكتروني للرعايات المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي

وتضمنت الاتفاقية أيضًا، تطبيق الأنظمة المتطورة للربط الإلكتروني وإنشاء غرف للتحكم والسيطرة رئيسية للربط بين الخدمات وأقسام الرعايات المركزة بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن توقيع الاتفاقية اليوم بمثابة الإعلان عن ميلاد عملاق جديد في الرعاية الصحية بمصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية أول من تدخل تقنية الديجيتال باثولوجي للمنشآت الصحية بمصر، والتي تعد أهم التقنيات والابتكارات والتطورات في مجال الرعاية الصحية عالميًا.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، التعاون مع شركة فيليبس كبرى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية للخدمات الصحية، مؤكدًا أن التعاون والشراكة مع فيليبس في تنفيذ خطط مشتركة من أجل الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الصحية وتطبيقات التحول الرقمي للخدمات الصحية، إنما يأتي في إطار تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، ويتماشى مع استراتيجية الدولة في بناء مصر الرقمية.

كما أكد السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تسير بخُطى جادة وثابتة نحو التحول الرقمي للخدمات داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، بما يتوافق مع توجهاتها الاستراتيجية في أن تصبح أول هيئة ذكية رقمية لا ورقية.

ومن جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن سعادته للتطور الذي تشهده مصر حاليًا في مجال الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين ورؤية مصر نحو التحول الرقمي للخدمات عامة بما يتواكب مع التطورات الهائلة وتكنولوجيا العصر، ومشيدًا بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية في تطوير الرعاية الصحية بمصر من خلال تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية للخدمات الصحية بمنشآت الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ومستقبل الرعاية الصحية في مصر.