تجديد حبس صاحب محل مجمدات وابنه بتهمة «النصب» على مواطنين في بنها

قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، اليوم الاثنين، تجديد حبس صاحب محل مجمدات في مدينة بنها وابنه، لاتهامهما بـ«النصب» على عدد من المواطنين في مبالغ مالية تخطت 12 مليون جنيه، بحجة الاستثمار في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة، مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة، ولكنهما توقفا عن سداد قيمة النسبة المتفق عليها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت نيابة بنها التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية، اليوم، أمر بتجديد حبسهما لمدة 15 يوماً.

تفاصيل ضبط صاحب محل وابنه نصبا علي مواطني بنها

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أيمن عادل، مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بقيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر اتهموا خلالها صاحب محل مجمدات ونجله، يقيمان بدائرة القسم، بالنصب عليهم فى مبالغ مالية، نظير استثمارها مقابل أرباح شهرية.

اعترافات المتهم بالنصب على مواطني بنها

تمكن المقدم محمد عماد، رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بأنهما حصلا على مبالغ مالية تخطت 12 مليون جنيه، نظير استثمارها في تجارة الأراضي واللحوم المجمدة، مقابل أرباح شهرية بنسب متفاوتة لعدة أشهر، وتوقفا عن سدادها بدءا من العام الحالي لتعثر تجارتهما وتعرضهما لخسائر مالية.

تحرر المحضر رقم 2924 إدارة قسم شرطة أول بنها لسنة 2021 وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما جرى عرضهما على قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية، الذي أمر بتجديد حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات.