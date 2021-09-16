محافظ المنيا يستقبل رئيس «الإنجيلية» لبحث جهود التنمية والمشاركة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبه يسري مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.

محافظ المنيا: نشهد تطورات تسابق الزمن بفضل المبادرات الرئاسية

قال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

تطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابعا، بـ 18 قطاعا خدميا

وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من المشروعات والمبادرات التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تحظى المحافظة، من خلالها بتطوير 5 مراكز بإجمالي 192 قرية و757 تابعا، بـ 18 قطاعا خدميا بإجمالي تكلفة 23 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن المبادرات الرئاسية تنظم بصفة مستمرة وعلى رأسها مبادرة 100 مليون صحة وتنفذ بجميع المراكز بالتنسيق مع مديرية الصحة، مؤكدا أن هناك تطوير بالقطاع الصحي بإضافة 4 مستشفيات بالمحافظة بالإضافة إلى أن هناك 3 مستشفيات دخلت بالفعل الخدمة.

وأضاف المحافظ، أن هناك تطويرا شاملا في كافة القطاعات الحكومية والخدمية، لدخول تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، طبقا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الخدمية، ما يؤدي إلى التيسير على المواطنين وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية.

وأشاد القس الدكتور أندريه ذكي، والوفد المرافق له، بجهود السيد محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير التي يجرى تنفيذها للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة للعديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا أن هناك تعاونا مستمرا وتنسيقا مع الأجهزة التنفيذية لتقديم كافة سبل الدعم، وخاصة مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأنه 2022 سيكون عاما للمجتمع المدني، ما يستوجب علينا المشاركة والدعم لجهود الدولة في التنمية ونشر الوعي الثقافي وتنمية أواصر روح المواطنة بين أبناء الوطن.