الكنيسة تعلن تفاصيل وموعد جنازة الأنبا هدرا مطران أسوان

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تقرر أن تقام صلوات تجنيز الأنبا هدرا مطران أسوان، رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، في الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يصلي تجنيزه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة، على أن يُنقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وفاة الأنبا هدرا

وتوفى الأنبا هدرا، اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز 81 سنة، ونعت العديد من الطوائف المسيحية في مصر الأنبا هدرا.

كما نعى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان وأحد شيوخ المجمع المقدس.

رئيس الأساقفة يعزي البابا تواضروس

وقدم رئيس الأساقفة، العزاء إلى البابا تواضروس الثاني، وشعب الكنيسة القبطية، مؤكدًا أن المطران الراحل خدم الكنيسة حتى النفس الأخير، حيث عاش راهبًا وانتقل ناسكًا يخدم ويعمر في كنائس أسوان.

وصلى رئيس الأساقفة للمطران الراحل «أن ينيح الله روحه في فردوس النعيم وأن يسكب عزاء سمائيًا في قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه»، بحسب نص بيان نعيه.