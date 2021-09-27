الكنيسة: المكتب البابوي إنشاء 8 مدارس جديدة ومدرسة للأطفال اللاجئين

أوضحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اهتمام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالعملية التعليمية، من خلال انشاء المدارس في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بتكريمه مؤخرا بإهدائه درع الوزارة لدوره في دعم العملية التعليمية في مصر.

دعم البابا للعملية التعليمية

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إنه في إطار حرص البابا تواضروس الثاني على دعم التعليم في مصر، ساهم المكتب البابوي للمشروعات الذي يتبع المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأنشأه البابا تواضروس فور توليه الكرسي البابوي في 2012، في إنشاء 8 مدارس بمحافظات مصر ومدرسة للأطفال اللاجئين في القاهرة.

مدرسة المجتمع الإفريقي

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أن مدرسة المجتمع الإفريقي للتعليم الابتدائي والثانوي التي أنشأها البابا تواضروس الثاني عام 2014 هي مدرسة للاجئين السودانيين بالقاهرة، ومنذ إنشائها تستمر المدرسة في الحصول على دعم من المكتب البابوي للمشروعات، وتعمل على رفع نسبة المتعلمين في المجتمع الإفريقي اللاجئ بالقاهرة، وبخاصة المجتمع السوداني، وقيادة الشباب والأطفال نحو مستقبل مشرق، وإعدادهم لحياة أفضل، ولها عدد من الأهداف منها تدريس كل المواد المقررة حسب المنهج التعليمي السوداني وتخفيف العبء عن أولياء الأمور لكي يتمكن الطلبة من دخول امتحانات شهادة الأساس والشهادة الثانوية السودانية للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا، وتهدف أيضًا لإيجاد فرص عمل للشباب والكبار حيث توفر المدرسة فرص عمل لـ18 معلمًا و3 عمال.

وتخرج في المدرسة منذ تأسيسها 240 طالبًا ويدرس بها حاليًا 360 آخرين في المراحل التعليمية المختلفة.

وزارة التربية والتعليم تكرم البابا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت خلال الأيام الماضية بتكريم البابا تواضروس الثاني، بإهدائه درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال في دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية، وذلك خلال استقبل البابا، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.