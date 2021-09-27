وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد صراع مع المرض

توفى نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، اليوم، بعد صراع مع المرض، وفقا لما أعلنته كاتدرائية الملائكة ميخائيل بأسوان منذ قليل، على صفحتها حيث قالت: «بقلوب مملوءة بتعزيات الروح القدس، نزف إلى السماء روح أبينا الطاهر، مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل سيدنا المحبوب، الأنبا هدرا مطران كرسي أسوان وكوم أمبو وادفو ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو».

وتابعت الكاتدرائية في بيانها «انتقل نيافته إلى الأخدار السمائية بعدما احتمل في صبر وشكر صليب المرض، حتى استراح أخيراً من أتعاب الجسد وها هو يتهلل مع القديسين والسمائيين في الموضع الذي هرب منه الحزن والكأبة والتنهد والمرض ليرتدي الجسد النوراني المعافى من كل تعب».