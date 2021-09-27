الاحتفال بتسليم شهادات محو الأمية لمجموعة من العاملين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

تحتفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا غداً "الثلاثاء" بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بتسليم شهادات إجتياز "اختبار محو الأمية" لمجموعة من العاملين بالجامعة ، وذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء ، وبحضور الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد عمر ابو دوح، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

صرح بذلك الدكتور شريف رفعت نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وقال إن تسليم شهادات اجتياز "اختبار محو الامية" لعدد من العاملين بالجامعة يأتى فى إطار بروتوكول التعاون الذى وقعته الجامعة مع هيئة تعليم الكبار والذى اسفر عن عقد العديد من الدورات والاختبارات لمجموعة من العاملين فى الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن البرتوكول بين جامعة مصر وهيئة تعليمالكبار، تناول أيضاً العديد من أوجه التعاون المثمر بين الجانبين، بهدف خدمة المجتمع والعمل على محو أمية غير المتعلمين والمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، حيث أن البروتوكول يهدف إلى القضاء على الأمية في المجتمع والسعي نحو مجتمع أفضل خال من الأمية.

وقال الدكتور شريف رفعت ، إن رؤية الجامعة تتمثل في مشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في إعداد مواطن متعلم منتج ومستنير، وقادر على المشاركة في التنمية المستدامة للدولة المصرية، والتي تاتي على أولويات اهتمام القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.