وزيرة البيئة: بدء البرنامج التدريبي السنوي لتصنيف ورصد الطيور المهاجرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدء البرنامج السنوي لإعداد الكوادر الوطنية في مجال تصنيف ورصد الطيور، وذلك بمركز التميز البيئي بجبل الزيت بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة التابع للوزارة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبمشاركة خبراء المركز الاقليمى لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والدكتور أيمن حمادة رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي ممثلاً عن الوزارة، وبحضور اللواء حامد أحمد رئيس مدينة راس غارب، ويأتي ذلك في إطار استمرارًا لبرامج وزارة البيئة لإعداد الكوادر الوطنية في مجال حماية الطيور.

وزيرة البيئة: استمرار لبرامج إعداد الكوادر الوطنية في مجال حماية الطيور

وقالت وزيرة البيئة، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية للعمل في مجال مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح بخليج السويس من خلال تعريفهم بأنواع الطيور المهاجرة وكيفية تحديدها والأساليب الحديثة للرصد والمراقبة.

وأضافت الوزيرة، أن البرنامج يهدف أيضًا إلى عرض أهمية الطيور المهاجرة بيئيًا كونها أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها الطبيعية، وكأحد الملقحات النباتية الهامة واقتصاديا من خلال توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور، وعلميًا كمؤشر هام للتغيرات المناخية ومادة هامة لإجراء البحوث والدراسات وبرامج الرصد و دورها فى حفظ التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

ياسمين فؤاد: بدء البرنامج التدريبي السنوي

وأشادت فؤاد، بزيادة الإقبال على المشاركة بالبرنامج فى دورته الحالية من الشباب حديثي التخرج من الجامعات المصرية الحكومية، وكذلك المجتمع المحلي برأس غارب وأسوان وبعض من باحثي البيئة بقطاع حماية الطبيعة تم اختيارهم وفق التخصصات العلمية المناسبة ليتم تدريبهم على يد خبراء وطنيين في هذا المجال.

وزيرة البيئة: البرنامج فرصة حقيقية لحماية الطيور وتوفير فرص عمل جديدة

وأشارت فؤاد، إلى أن البرنامج فرصة حقيقية لدمج الشباب في حماية التنوع البيولوجي وخاصة الطيور، كما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وغير تقليدية للشباب للعمل في مجال مراقبة الطيور كأحد المجالات الواعدة بمصر وبالخارج.

ويعد العمل في مجال مراقبة الطيور، من المجالات الواعدة خاصة مع الالتزامات الدولية الخاصة بحماية الطيور المهاجرة، مما يتطلب إعداد كوادر وطنية للتدريب لتلبية احتياجات العمل في هذا المجال الواعد وبما يساهم في حماية تلك الأنواع.