العثور على بقعة سولار بالنيل يقطع المياه عن إدفو

أعلنت الوحدة المحلية بمدينة إدفو بمحافظة أسوان، قطع المياه وتوقف مرشح مياه الشرب ومحطات شمال مدينة إدفو، بسبب مرور بقعة سولار مجهولة في مياه النيل بالبر الغربي بمركز إدفو، التي تم اكتشافها عن طريق فنيي التشغيل بمأخذ مياه مدينة إدفو بمنطقة الشيخ محمود، مساء اليوم.

وتم تشكيل فريق عمل من إدارة المعمل الكيميائي، ومديري محطات المياه، وإدارة الأمن، ومشرفي المحطات، مع التأكيد على أخذ العينات، والتأكد من خلوها نهائيا، حفاظا على سلامة مياه الشرب، حيث تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لباقي محطات مياه الشرب شمالا، من مدينة إدفو حتى نهاية الحدود الإدارية لمركز إدفو.

على جانب آخر، تفقد مسؤولو مبادرة حياة كريمة قرية الإشراف بوادي الصعايدة لمتابعة أعمال الرصف والصرف الصحي والتجميل والتشجير والدهانات المطلوبة تمهيدا للافتتاح الرئاسي.

وحضر الجولة أعضاء وحدة «حياة كريمة» بالمحافظة ومسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والري والإدارة الصحية ومدير عام مراقبة مصر العليا بوادي الصعايدة وأعضاء لجنة تنمية قرية الإشراف.

وتفقد مسؤولو المبادرة أعمال زيادة المسطحات الخضراء عند مدخل القرية وجارِ العمل على إنشاء حديقة وبرجولات ومظلة، بالإضافة للمسطحات الخضراء التي تمت بجوار المدرسة والوحدة الصحية والأشجار التي تم زراعتها بطول الطرق التي تم رصفها ورفع كفائتها، التي تبلغ ٢كم.

وتم أيضا رفع كفاءة أعمدة الإنارة ونقل مجموعة من الأعمدة التي ستتعارض مع عمليه الرصف دون التأثير على الجهات التي تقع في نطاقها وكذلك الأمر مع بيارات الصرف الصحي، الذي يتواكب مع أعمال الدهانات وتركيب البلدورات.