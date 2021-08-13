غرق طفل سقط في نهر النيل أثناء لهوه داخل متنزه خاص بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا إثر سقوطه في نهر النيل أثناء لهوه داخل متنزه خاص، بدائرة مركز طهطا، شمال سوهاج، ويجري البحث عن الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بغرق طفل في نهر النيل دائرة مركز شرطة طهطا، انتقل الي مكان الواقعة، مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص غرق الطفل «محمد.ا.م»، 12 سنة، تلميذ، ويقيم بدائرة مركز جهينة، وبسؤال كل من شقيقته «بسمه.ا.م»، 27 سنة، ربة منزل، وزوجها «أحمد.ع.ا»، 36 سنة، عامل، يقيمان بذات الناحية، قررا بأنه أثناء تواجدهما بإحدي المتنزهات المجاورة لنهر النيل دائرة مركز طهطا وبصحبتهما الطفل المذكور وحال لهوه أنزلقت قدمه، وسقط بالنهر مما أدي لغرقه، ونفيا الشبهة الجنائية، وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها لإنتشال الجثة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.