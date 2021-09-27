الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأربعاء

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يونيو 2021، الأربعاء المقبل الموافق 29 سبتمبر 2021 الجاري.

تحويل المكافأة على الحسابات البريدية أو البنكية

وقالت الهيئة في بيان لها، منذ قليل، يجرى تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.

ميعاد صرف المعاشات للمحالين على المعاش عن كل شهر

وتعلن الهيئة بشكل دوري ميعاد صرف المعاشات للزملاء المحالين للمعاش عن كل شهر، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مايو 2021 وحتى أوائل شهر يونيو 2021، الأربعاء 15سبتمبر 2021 الجاري، وتحول المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يناير 2021 وحتى إبريل 2021، يوم الخميس الموافق 19 أغسطس من ذات العام، وتحول المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

مسابقة صحفية

من ناحية أخرى نظمت الهيئة مسابقة صحفية اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد في الفروع التالية:

1- فن الكاريكاتير

2- المقال الساخر

3- مقال الرأى المتنوع

4- المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآني

5- المقال التحليلي لحدث أو قضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.

وجرى غلق باب تلقى الأعمال المشاركة في المسابقة 15 سبتمبر الجاري وبعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم، وتعلن نتيجة الفائزين في آخر سبتمبر، على أن يكون حفل التكريم في أكتوبر مواكبًا لاحتفال انتصار أكتوبر.