الرئيس الأمريكي يتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على الهواء مباشرة، أذاعته قناة «سكاي نيوز عربية»، موضحًا أن الأمور ستجري بشكل جيد، وسنواصل عمليات التطعيم، مؤكدًا أنه لا يعرف العدد الدقيق للمواطنين الأمريكيين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

البيت الأبيض يفرض إلزام التطعيم

وكان البيت الأبيض، قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر فرض إلزامية التلقيح أو الفحوص الدورية الأسبوعية على العاملين في شركات تضم 100 موظف أو أكثر، في إطار تعزيز جهود احتواء متحور «دلتا»، إذ يتعين على الشركات أن تضمن أن قواها العاملة ملقحة بالكامل، أو أن تطلب من العمال غير الملقحين أن يبرزوا نتيجة فحص سلبية على نحو أسبوعي على الأقل.

بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أمريكي

وسيشمل قرار الإلزام، نحو 80 مليون شخص، وسُيضاف إلى إجراءات أخرى مفروضة على موظفي المؤسسات الفيدرالية، وإلى تدابير جديدة مفروضة على العاملين في المستشفيات، التي تتلقى تعويضات الرعاية الصحية الفدرالية، وجاء هذا القرار، بعد إغلاق ما لا يقل عن 1000 مدرسة في 31 ولاية، أبوابها بسبب كورونا منذ بدء استئناف الدراسة في أواخر يوليو وبداية أغسطس.