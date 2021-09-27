كل ما تريد معرفته عن تمويل سداد المصروفات الدراسية من بنك ناصر

تمثل المصروفات الدراسية عبئا كبيرًا على كاهل أولياء الأمور، لذا يواصل بنك ناصر الاجتماعي تقديم برنامج تمويل سداد المصروفات الدراسية من خلال تمويل بتسهيلات في السداد تيسيرًا على الطلاب، وبحد أقصى للتمويل 50 ألف جنيه.

ويقدم بنك ناصر برنامج التمويل وفقا للقواعد المصرفية المعمول بها بالبنك مع توفير سهولة في الإجراءات والعوائد المميزة، نعرض أبرز هذه المميزات والإجراءات والضمانات للحصول على التمويل فيما يلي وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك:

مميزات برنامج تمويل سداد المصروفات الدراسية

- تصل قيمة التمويل إلى 50 ألفا كحد أقصى.

- سعر العائد بالبنك «الأسعار المعلنة تتغير وفقا لآليات سوق العمل المصرفي»: 8.5% سنويا

- المصاريف الإدارية: يتم حساب نسبة 1.5% مصاريف إدارية من قيمة التمويل وتسدد نقدا قبل المنح.

- مدة منح التمويلات: تمويل سنة دراسية واحدة تسدد علي 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات.

- غرامة التأخير: يتم احتساب غرامات التأخير بنسبة 1.5% شهريا من قيمة القسط الشهري.

الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل

أصحاب المرتبات: تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك يغطى قيمة القسط الشهري، وحال طلب التمويل لمرحلة تعليمية كاملة يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهرى على البنك بالإضافة إلى وثيقة مخاطر عدم السداد، التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

أصحاب المعاشات: تحويل المعاش على البنك، ووفقا للضمانات السابقة.

ورثة المعاشات: تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية.

العاملون بالقطاع الخاص المؤمن عليهم: يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهرى، بالإضافة إلى تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، مع تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

إجراءات الحصول على التمويل

طلب الحصول على التمويل.

الرقم التأميني لطالب التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرفق حديث.

بيان مفردات الدخل.