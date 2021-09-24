«شوقي»: إعفاء نصف الطلاب من المصروفات الدراسية.. وتعميم الـ«توكاتسو»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليقًا على قرار ربط دفع المصاريف باستلام الكتب الدراسية: «إحنا علمنا كتاب دوري ينص على هذا، وأنا مستغرب إن حضرتك مستغرب، هو قرار المصروفات المدرسية منذ الأزل مش معمول ديكور، معمول عشان ندفعها، فالغريب إننا لما نقول لازم ندفع المصاريف الناس تستغرب، والدولة أعفت حوالي 50% من الطلاب من المصروفات الدراسية، والفئات غير القادرة موضوعة في الاعتبار، سواء الموجودين في برنامج تكافل وكرامة أو المرأة المعيلة أو غيرها، والناس دي معفاة من المصاريف».

85% من الموازنة للمرتبات

وأضاف «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، مساء الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن «المصاريف خارج الفئات المعفاة 200 جنيه و300 جنيه في السنة، وبنتكلم على حاجة لا تستحق الجدل إطلاقًا، المشكلة إن الناس بتطالب بالكتب والنتيجة ويرفضون دفع المصاريف، والغريب إن المبالغ دي مش تمن الكتب، ولكن مقابل تأمين للطلبة والأنشطة والخدمات المقدمة للطلاب، ونحتاج فلوس أكتر من كده عشان نقدم خدمة أكتر من كدة، والبعض بيقول طب ما أنتوا عندكم موازنة، ولكن الموازنة دي 85% منها مرتبات، والـ15 بنعمل منهم أبنية جديدة من أجل تقليل الكثافة، ونشتري التابلت، ونعمل منصات التعليم».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «أي حد مش قادر خدناه في الاعتبار، وده مش تمن الكتب لأن الكتب دي مجانية، واللي بيدفع في الكتب هي المدارس الخاصة والدولية، وكنت أحب نتكلم عن الجديد في التعليم هذا العام، وليس الحديث عن دفع المصروفات».

تعميم تجربة التوكاتسو

أما عن تعميم تجربة «التوكاتسو» على كافة المدارس الحكومية، فقال الوزير: «بنحاول نخدم المدارس الحكومية قدر الإمكان، والتوكاتسو هو الأساس في المدارس اليابانية، وهو شيء جميل جدًا، وحبينا نوسع دائرة المستفيدين لمن لا يستطيع دفع مصروفات المدارس اليابانية فاتفقنا مع الجانب الياباني على تمويل تطبيق نفس النظام على كل الأطفال في المدارس الحكومية ولكن بنظام مخفف، للمساهمة في بناء شخصية الأطفال، في أي مدرسة في مصر».