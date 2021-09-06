الأوراق المطلوبة لإعفاء بعض الطلبة من دفع المصروفات الدراسية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المسئولين بمديريات التعليم بضرورة متابعة تنفيذ التعليمات المتعلقة بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وإعداد الكشوفات النهائية بأسماء جميع الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية.

وفي إطار التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعفاء بعض الفئات من المصروفات الدراسية، وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية.

الأوراق المطلوبة لإعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية

بالنسبة للأيتام، يجب تقديم صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب وصورة ضوئية من الرقم القومي لولى الأمر.

أما بالنسبة لأبناء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة، فيجب عليهم تقديم أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور وصورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش وصورة ضوئية من القبض.

وبالنسبة لإعفاء لأبناء المطلقات لابد من إحضار صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم بالإضافة إلى صورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة وصور من أية أوراق تثبت إعالة الأم للطالب أو الطالبة.

وزارة التعليم تعلن موعد بدء الدراسة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة العام القادم في مصر، لجميع مراحل التعليم المختلفة، يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16/6/2022.

وشددت وزارة التربية والتعليم، أنه على جميع المدارس اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم خلال العام القادم، سواء من خلال حضور الطلاب فعليا أو من خلال منصات التعليم الرقمية أو نظام التعلم عن بعد «أون لاين».

وطبقا للخريطة الزمنية المحددة لموعد بدء الدراسة 2021- 2022 في مصر، ستكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.