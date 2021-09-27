تعرف على مواصفات المحال التجارية في القانون الجديد حتى يمكن ترخيصها

تنظم وزارة التنمية المحلية دورات تدريبية للمختصين بالمحافظات، حول قانون المحلات التجارية 154 لسنة 2019، وشرح كل خطوات التطبيق، تمهيدا لبدء التطبيق خلال الفترة المقبلة، واتخاذ إجراءات على أرض الواقع بالمحافظات. وترصد «الوطن»، خطوات استخراج ترخيص محل وفق قانون المحال العامة، وودليل ترخيص المحال.

الارتفاعات:

1- 2.30 متر في الملحقات التابعة لأماكن العمل، كالمكاتب والمخازن والفراندات المكشوفة، وحجرات الممثلات والممثلين وأماكن التخديم ودورات المياه وغرف الخدم.

2- 2.10 متر في المحال المنشأة في العائمات أو على أي وسيلة من وسائل النقل البري أو النهري أو البحري.

3- يجوز لمركز إصدار الترخيص، أن يوافق على مزاولة نشاط معين في الأدوار المسروقة (فوق الدور الأرضي) وفي البدرومات، وكذلك في الأكشاك المقامة في الملك الخاص، بشرط ألا يتعارض النشاط مع صفة وأوضاع هذه الأماكن ولا ينتج عنه أي ضرر كمحال تشغيل المنتجات النسيجية والتنجيد، وما يماثلها وفي هذه الحالة يجب ألا يقل الارتفاع عن 2.30 متر.

4- يجوز إقامة المحال العامة في خيام، ولو قل ارتفاع أسقفها عما هو محدد في هذه المادة، بشرط أن يكون اتساعها بقدرٍ كافٍ، لراحة رواد المحل ويوافق عليها مركز إصدار الترخيص.

الأرضيات والحوائط والأسقف:

1- مواسير وخطوط خدمة المرافق المكشوفة أو الظاهرة يجب ألا تعوق أو تمنع تنظيف الأرضيات، والجدران، والأسقف.

2- يجب أن تكون أماكن التقاء الأرضيات بالجدران مقعرة ومحكمة التركيب بحيث تضمن عدم تجمع المياه.

3- يشترط أن تكون الأرضيات والحوائط والأسقف من مواد صلبة مقاومة للمياه سهلة التنظيف وقوية التحمل وفاتحة اللون وأن تكون خالية من أي شقوق بحيث تلائم طبيعة النشاط المرخص للمحل بمزاولته ولا يحدث بسببها أي ضرر أو خطر بالإضافة إلى توافر الاشتراطات الخاصة المقررة لنوع النشاط المرخص للمحل بمزاولته.

4- في حالة تنظيف الأرضيات باستخدام طريقة الغمر بالماء، يجب أن يتم تزويدها بوسيلة صرف غير مكشوفة، كما يجب أن يتم تركيبها بشكل مائل ليتم صرف المياه إليها.

الموقع:

يشترط في مواقع المحال أن يكون مستوفيًا للاشتراطات الخاصة بالموقع لكل نشاط.

التهوية:

1- يُشترط أن تكون وسائل التهوية مناسبة وكافية داخل المحل (طبيعية كانت أو صناعية) بحيث تضمن عدم وجود أي نقص في الهواء النقي أو بطء تجديده والتخلص من الهواء الفاسد ومنع التيارات الضارة والتغير المفاجئ في درجات الحرارة والتخلص من الرطوبة الزائدة وشدة الحرارة والبرودة والروائح الكريهة في حالة التهوية بطرد الهواء إلى الخارج.

2- يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على درجتي الحرارة والرطوبة داخل مكان العمل، بما لا يجاوز الحد الأقصى والحد الأدنى المسموح بهما، وفي حال ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج تلك الحدود يتعين عليه أن يكفل للعاملين وسائل الوقاية المناسبة من ملابس خاصة، لكل من درجتي الحرارة والرطوبة ومدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما.

3- يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

4- يشترط توافر التهوية الجيدة داخل الأماكن المغلقة بتركيب الشفاطات والفلاتر ووسائل التهوية اللازمة.