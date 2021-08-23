محافظة بني سويف تتأهب للموجة الرابعة من كورونا

بدأت محافظة بني سويف تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الأقليم، الاستعداد مبكرًا، لمواجهة احتمالية زيادة إصابات كورونا مرة أخرى، ودخولنا في الموجة الرابعة للفيروس، في ضوء تزايد الحالات الإيجابية المصابة وفق الإعلان الرسمي لوزارة الصحة، وذلك بالتوسع في تخصيص مقرات للحصول على لقاح كورونا المستجد، بالمحافظة، والتشديد على كافة العاملين بالقطاع الحكومي وبخاصة المعلمين الحصول على اللقاح.

عودة مستشفيات العزل للعمل في بني سويف وفق خطة مرتبطة بزيادة الأعداد

وتضمنت استعدادات المحافظة وفق الخطة المعدة مسبقًا بالوضع الذي يتلائم مع زيادة معدل الإصابات وبخاصة موقف عودة عمل مستشفيات العزل مرة أخرى حيث يتوقف ذلك على عدد الحالات التي تسجلها وزارة الصحة للإصابات، وهناك مرونة كبيرة في التعامل مع الوضع الوبائي لكورونا في مصر، حسب أعداد الإصابات والوفيات.

توقعات بزيادة الأعداد المصابة بكورونا خلال شهر سبتمبر القادم

وكشف مصدر بمديرية الصحة في بني سويف، ان الفترة الحالية تشهد تزايد في التردد على المستشفيات الحكومية، من حيث عدد حالات الاشتباه والإصابة، مقارنة بالأسبوع الماضي، وهو ما يشير إلى أن أعداد الاصابات قد تزداد خلال شهر سبتمبر المقبل، وعليه سيتم التعامل مع الموقف على الأرض حيث أن هناك بعض المستشفيات في المحافظة مازالت تعمل كعزل لمرضى كورونا كمستشفى الحميات والصدر بمدينة بني سويف، كذلك بعض المستشفيات بالمراكز، وعليه سيتم تنفيذ التوسع في عودة مستشفيات العزل بالمحافظة وفق الأعداد المصابة.

التشديد على العاملين بالقطاع الطبي والحكومي بسرعة الحصول على اللقاح

كما كشف المصدر أن الفترة القادمة ستشهد التشديد على كافة العاملين بالقطاع الطبي والحكومي بالحصول على اللقاح، كذلك المعلمين حيث هناك تعليمات مشددة بسرعة الحصول على اللقاح.

لجان لمتابعة التزام العاملين والمترددين على المصالح الحكومية بالكمامات والتباعد الاجتماعي

كما تضمنت خطة محافظة بني سويف، التشديد على استمرار تسيير لجان متابعة داخل المصالح الحكومية لمتابعة التزام العاملين والمترددين على تلك المصالح بإجراءات التباعد الإجتماعي وإرتداء الكمامات منعًا لإنتشار العدوى.