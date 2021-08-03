انطلاق ندوة «حزب مستقبل وطن» بعنوان «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ»

انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة حزب «مستقبل وطن»، تحت عنوان «إنجازات مجلسي النواب والشيوخ لدعم الوطن» بمشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب.

يأتي ذلك في ضوء اللقاءات التي يعقدها حزب «مستقبل وطن»، تحت رعاية المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، النائب الأول، الأمين العام، بمقر الأمانة العامة، بحضور ممثلي السلطة التنفيذية لتحقيق التواصل المباشر بينهم وبين أعضاء الحزب.

وتدير دينا عبد الكريم، عضو مجلس النواب، اللقاء، وقامت بالترحيب والحضور، والتأكيد علي أهمية مثل هذه اللقاءات التي توضح الصورة للرأي العام عن ما يتم من جهود بغرفتي البرلمان.

كان مجلس الشيوخ، وصل عدد الجلسات به إلى 21 جلسة برلمانية، بواقع 38 ساعة عمل، بينما بلغ عدد المتحدثين من أعضاء المجلس نحو 368 عضوا، بواقع 194 مداخلة بشأن مشروعات القوانين، وبلغ عدد مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأول 21 مشروعا، وهي: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، مشروع قانون اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، ومشروع قانون باعتماد الخطة الاقتصادية والاجتماعية، كما بلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية 262 اجتماعا، وبلغ عدد ساعات العمل باللجان النوعية 478 ساعة عمل، وعدد اجتماعات اللجان الخاصة 6 اجتماعات، استغرقت 27 ساعة عمل.

وعلى مستوى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، فتم فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني خلال شهر يوليو، حيث عقد المجلس 88 جلسة عامة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبا والجلسات العامة امتدت إلى 278 ساعة وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا، وأحالها إلى اللجان المختصة، وناقش المجلس 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة، وناقش البرلمان 823 طلب باللجان النوعية، ونظر البرلمان 2230 سؤالا، ونظر المجلس 265 اقتراحا برغبة، ووافق على 146 مشروع قانون، مقدمة من الحكومة بإجمالي 1749مادة.