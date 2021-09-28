أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر

سجلت أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق المحلية منذ عدة أسابيع، وذلك لانخفاض أسعار العلف، فضلا عن توافر المعروض، بحسب الغرفة التجارية.

وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفقًا لما جاء في تصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، بين 26 و28 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدجاج البلدي 36 جنيهًا للمستهلك، كما استقر الدجاج البلدي اليوم، في المزرعة، عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة عند 41 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصل سعر البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة نحو إلى 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر بيع الكتكوت في المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر، بين 7 إلى 9 جنيهات، كما سجل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، نحو 65 جنيهًا، فيما استقر سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، عند 40 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

وبلغ سعر الجوز من الحمام نحو 50 جنيهًا في المزرعة، ليصل للمستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبلغ سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة نحو 38 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 48 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط البلدي مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا نحو 36 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 43 و44 جنيهًا، واستقر سعر البط البيكيني الأبيض عند 24 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وتراوح سعر السمّان بين 25 جنيهًا إلى 32 جنيهًا.