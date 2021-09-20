بورصة الدواجن اليوم الإثنين 20-9-2021 في مصر

استقرت بورصة الدواجن ومشتقاتها، مثل الأوراك والبانيه وغيرها في السوق المحلي، بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج في المزارع، حيث تراجعت أسعار العلف، كما أنّ زيادة المعروض أدت إلى توافره، وانخفاض سعره.

وتستعرض «الوطن» استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وقال السيد إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء يتراوح بين 24 و25 جنيهًا من المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الإثنين على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، لنحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، بـ29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم بنحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم إلى 37 جنيهًا.