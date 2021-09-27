الإسكان: ضاعفنا محطات المياه والصرف الصحي 4 مرات في الريف

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن محطات المياه وشبكات الصرف الصحي، تضاعفت في الريف 4 مرات، وجرى توصيل المياه في المدن بنسبة 96%، مبينا أنه يوجد 480 محطة صرف صحي في الريف في الوقت الحالي، بعد اهتمام الدولة بتطوير المرافق للمواطن، مع توفير محطات المعالجة الثلاثية.

التعدي على الأراضي الزراعية يكلف الدولة الكثير

وأضاف «إسماعيل»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن التعدي على الأراضي الزراعية، يؤثر على نسبة المياه التي سيحصل عليها المواطن، موضحا أن تكلفة حصول المواطن على المياه بعد الاعتداء على الأراضي، يبلغ 3 أضعاف حصوله على المياه في الأماكن الجديدة المخططة.

الانتهاء من محطة العلميين الجديدة

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه جرى الانتهاء من محطة العلمين الجديدة لمعالجة المياه بقدر 150 ألف متر مكعب يوميا، لافتا إلى أن الدولة تعتمد على المياه السطحية من النيل، لتوفير مياه الشرب، بجانب استخدام محطات تحلية المياه، وكذلك استخدام المياه الجوفية، مشيرا إلى أن تكلفة المتر المكعب من تحلية المياه، يساوي 4 أضعاف إيصال المياه السطحية بعد معالجته، مبينا أن تحلية المياه أصبح ضرورة ليس بسبب التحديات التي تواجه الدول في المياه، لكن لأن التنمية مرتبطة بالمياه، والاستثمار وجذبه يحتاج مياه في المدن الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات ماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

السيسي يفتتح محطة بحر البقر

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، محطة تحلية مياه بحر البقر في شبه جزيرة سيناء، وهي الأكبر في العالم في معدلات تحلية المياه على المستوى الزمني يوميا وسنويا، لتساعد في زراعية نصف مليون فدان في سيناء.