«الزراعة»: بدأنا الدلتا الجديدة بالفعل بإنشاء 20 ألف فدان توفر فرص عمل

قال الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، رئيس مركز بحوث الصحراء السابق، إن مشروعات الدلتا الجديدة، بدأت بالفعل، بزراعة 20 ألف فدان، مشددًا على أن الدولة تواجه التغيرات المناخية والزيادة السكانية وتقلص الرقعة الزراعية بجدية، مشيرًا إلى أن المشروعات الزراعية توفر فرص عمل كبيرة للشباب والشركات الاستثمارية.

استصلاح الفدان الواحد يتكلف 300 ألف جنيه

وأضاف «مصيلحي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء الإثنين، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التعديات على الأراضي الزراعية مهم جدًا، لأن الدولة تنفق من 250 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه على استصلاح الفدان الواحد في الصحراء، إضافة إلى المصاريف الأخرى لأنه يجري استكشاف الأراضي ومصادر المياه، قبل استصلاح منطقة ما، إضافة إلى الفرق البحثية التي تحدد صلاحية الأرض للزراعة.

وتابع مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لحماية الأراضي، بينما يسعى البعض إلى التعدي على الأراضي الزراعية في منطقة الدلتا، رغم أنها من أخصب الأراضي، ويوجد لها مصدر سهل للمياه وهو نهر النيل، مشددًا على أن مياه الصرف الصحي المعالج ثلاثيًا تصلح للعديد من أنواع الزراعات، ويمكن زراعة محاصيل استراتيجية منها، إضافة إلى زراعة الأعلاف والزيوت، وتضيف مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

المساهمة في تنمية سيناء

وأشار إلى أن معالجة المياه في محطة بحر البقر، ستساهم في تنمية سيناء، والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تبذل مجهودًا ضخمًا جدًا في مجال الزراعة، وهناك خطوات تمت بالفعل في هذا المجال، مشددًا على أهمية وقف التعديات مرة أخرى، مشددًا على أن هناك تعديات غير أخلاقية بالمرة، خاصة أننا فقدنا نصف مليون فدان خلال الـ50 عامًا الماضية، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا إضافة مليوني فدان منزرعين خلال عامين من الآن.