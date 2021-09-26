إزالة 25 تعديا على الأراضي الزراعية و32 مكمورة فحم في حملات بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم، عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات حفاظا على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

ووفقا لبيان صحفي، صادر عن المحافظة، اليوم، أسفرت الحملات عن إزالة 25 حالة تعدٍ بنطاق 7 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2381 م2 بينها 8 حالات تعدٍ على مساحة 702 متر على الأراضي الزراعية وحرم الري بإيتاي البارود، و3 حالات بمساحة 478 مترا بنطاق قرية «فيشا»، بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر و شدات خشبية.

إزالة تعديات بدمنهور

كما أزالت الحملات 3 تعديات بمساحة 420 مترا بقرية «نديبة»، بدمنهور، وإزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترا بقرى «كوم زمران والمسين بالدلنجات»، و7 حالات على أملاك الري بمساحة 204 أمتار بكوم حمادة، كما تم إزالة شدة خشبية استعدادا لصب سقف خرساني بدور ثالث علوي على مساحة 150مترا بقرية «ديبي»، التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة الأمير برشيد.

حملات مرورية على المقاهي

وفى السياق ذاته شنت الوحدات المحلية حملات يومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن حملات لرفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على أرواح المواطنين.

إزالة مكمورة فحم مخالفة

ورفعت الحملات 193حالة إشغال طريق وحررت 33 محضر إشغال بيئة إلى جانب مصادرة 15 شيشة بدمنهور، وإزالة 32 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد، و60 حالة بطريق بمركز ومدينة الدلنجات.

تحرير محاضر عدم ارتداء كمامات

وصادرت الحملات 146حالة إشغال بكفر الدوار، وفي كوم حمادة تم تحرير 4 محاضر لعدم ارتداء الكمامة ومصادرة 2 شيشة، كما تم إزالة 32 مكمورة فحم مخالفة لشروط التراخيص والبيئة على مساحة 2400 متر بنطاق مركز ومدينة الدلنجات .