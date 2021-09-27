السيسي يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية والجسور: غير مقبول الآن

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّه لن يقبل أي تعدٍ على قدرات وجهود الدولة المصرية طوال السنوات الماضية لتحسين أحوال مواطنيها، متابعا: «زي ما بعمل تبطين للترع وبعمل إجراءات فوق الخيال، وأنا عارف بقول إيه، اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال، يبقى مش هقبل إن حد يتعدى على قدراتنا».

التعدي على الأراضي الزراعية والمنشآت والجسور غير مقبول

وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، أنّ التعدي على الأراضي الزراعية أو المنشآت أو الجسور، أو أي شيء من هذا القبيل، غير مقبول الآن، متابعا: «كان ممكن يبقى مقبول قبل كده».

وتابع الرئيس: «حد يقولي انت زعلان؟، أقوله لأ، أنا خايف عليكم، بقولك كان بيعدي 80 مليون متر ميّة بيكفي الناس تروي بشكل كويس، لما يبقى 30 مليون يبقى معناها إيه؟، وليه نعمل في نفسنا كده؟».

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وبعد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، سيجري تحويل مسار مصرف بحر البقر، إلى شمال سيناء، من خلال سحارة السلام جنوب بورسعيد، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق و30 يونيو، وبئر العبد والسر والقوارير.

ومن بين أهداف إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق فرص عمل تصل إلى 40.2 ألف فرصة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.