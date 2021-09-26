إزالة 31 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية أزالت31 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة، ضمن حملات الموجة 18 لإزالة التعديات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة المخالفات، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وعدم التهاون أو التقاعس في إزالة جميع المخالفات دون استثناء والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط في بيان صحفي، اليوم، إن حملات اليوم نفذت 31 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركزي «أبنوب والفتح»، على مساحة 3041 مترا مربعا وفدانين وقيراط و12 سهما ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 18 للإزالات حتى الآن 338 حالة إزالة بإجمالي مساحة 24104 أمتار مربعة، و224 فدانا و8 قيراط زراعي.

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءاً على توجيهات القيادة السياسية للدولة كما كلف لجنة من المتابعة الميدانية للمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المعتدين ومحاسبة المقصرين عن أداء عملهم والتعامل بكل حسم مع كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بصورة فورية والتصدي لأي محاولة يقوم بها المخالفون وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.

تخصيص رقم لتلقي الشكاوى

أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.