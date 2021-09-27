«التعليم العالي»: مد فترة التقدم في منحة خريجي كليات الهندسة والحاسبات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم في منح خريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، للدراسة في الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعي 2021/2022، إلى يوم الاثنين 4 أكتوبر 2021، مطالبا من جميع المتقدمين سرعة الانتهاء من التسجيل، وإتمام اختيار الرغبات ودفع رسوم اختبار القبول قبل هذا الموعد، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن توفير 200 منحة، ونظرًا للإقبال الشديد على المبادرة.

أهداف مبادرة توفير200 منحة للدراسة في الجامعات الأهلية

وتهدف هذه المبادرة لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس في التخصصات الحديثة، لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، ويأتي ذلك في إطار سياسة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة في جميع مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي .

تفاصيل منحة الدراسة في الجامعات الأهلية

وأوضح الدكتور محمد شُعيرة، منسق الجامعات الأهلية، أن المنحة تغطى 72 ساعة معتمدة، تكفى للدراسة لمدة عامين كاملين، كما يُسمح للحاصلين على درجة البكالوريوس من خريجي الكليات والمعاهد الهندسية أو ما يعادلها، وخريجي كليات الحاسبات والمعلومات أو ما يناظرها خلال سنوات (2019، 2020، 2021) بالتقدم للحصول على المنحة، طبقًا للتخصص المناسب.