السيسي يشكر القوات المسلحة على إنجاز محطة «بحر البقر»: عمل ضخم جدا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لرجال الهيئة الهندسية والقوات المسلحة المصرية، على جهدهم في إنجاز المشروعات القومية في وقت قياسي، قائلا: «ربنا يوفقكم، وبشكركم وبشكر القوات المسلحة على هذا الجهد، وأشكر وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على إنجاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر».

الرئيس: اللي اتعمل عمل ضخم جدا كان ممكن ياخدله 10 أو 15 سنة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: «لو قعدنا على تفاصيل المشروع، هنعرف إن اللي اتعمل عمل ضخم جدا، كان ممكن ياخدله 10 أو 15 سنة».

ويتكون مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، من قناة مأخذ المياه المطلوبة معالجتها، وتبدأ من مصرف بحر البقر المطل على بحيرة المنزلة وتمر بسحارة السلام إلى المحطة بشرق بورسعيد، وتجري معالجتها عبر عدة مراحل، ثم تخرج إلى مخرج خاص بالمياه المعالجة من محطة المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر، إلى جانب 4 مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة التي تستخدم في صناعات مختلفة.

وتشمل المحطة مبنى طلمبات مأخذ المياه أحواض الخلط السريع وأحواض الخلط البطيء وأحواض الترسيب والمرشحات ذات الأقراص وأحواض الأوزون، وخزانات الكلور والمياه المعالجة، وخطوط معالجة الحمأة، وتضم أحواض تكثيف الحمأة ومباني التجفيف الميكانيكي ووحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية.

كما تضم المحطة مبانٍ إدارية، وتشمل المبنى الرئيسي ومباني العاملين والكيماويات والكلور والأوزون ومولدات ومحولات وورش ومسجد وشبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تزيد الصادرات وتقلل الواردات

وتعمل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد على إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة منها الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وبالتالي تسهم في زيادة الصادارات وتقليل الواردات، كما تعمل على خلق 40.2 ألف فرصة عمل في مختلف المجالات، وتقليل المياه المهدرة من الصرف الزراعي من خلال إدارة منظومة نقل ومعالجة المياه وتطهير الترع والمجاري المائية وأعمال البناء.