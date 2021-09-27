نقابة القراء تعلن ملاحقة صفحات تحمل اسمها على «فيس بوك» قانونيا

أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية ضد صفحات تحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، موضحة عدم مسئوليتها عما تنشره هذه الصفحات تجاه أي شخص.

نقابة القراء: التعامل قانونيًا مع أي شخص يتعدى على أعضاء المجلس والجمعية العمومية

وقالت نقابة القراء: «هذه هي الصفحة الرسمية للنقابة العامة تحت قياده فضيلة الشيخ محمد صالح حشاد نقيب قراء الجمهورية وشيخ عموم المقارئ المصرية وأن النقابة ليست مسؤلة عن أي منشورات في أي صفحة غير هذه الصفحة تجاه أي شخص»، بحسب تعبير بيان النقابة.

وأختتمت نقابة القراء بيانها الممهور بتوقيع الشيخ محمد حشاد، نقيب قراء الجمهورية شيخ عموم المقارئ المصرية، بتأكيدها على أنها «ستقوم بالتعامل قانونيًا مع أي شخص سوف يقوم بالتعدي على النقابة، أو أعضاء مجلسها أو أعضاء الجمعية العمومية».

نقابة القراء: المستشار هشام فاروق محب للقرآن الكريم

وفي بيان سابق، أعربت النقابة عن استنكارها واستهجانها عن ما وصفته بـ« الهجمة الشرسة على أعضاء مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القران الكريم بجمهورية مصر العربية الموجودة علي صفحة الفيس بوك الخاصة بالمستشار هشام فاروق رئيس محكمة استئناف الإسكندرية بدون وجة حق».

وقال البيان إن النقابة تعلم بأن المستشار هشام فاروق محب للقرآن الكريم ولأهل القرآن الكريم «ولكن ماقيل على صفحتة بالفيس بوك من اتهامات وإهانات لمجلس الإدارة بأكملة ليست بالوصف الصحيح وأنه يسمح لبعض الأشخاص في التعليقات أن يقوموا بالإهانة للمجلس و الإهانة لبعض القراء وينالوا من قيادات النقابة» على حد وصف البيان.

نقابة القراء تستنكر اتهام أحد أعضاء المجلس بتلقى رشاوى

كما استنكرت نقابة القراء في بيانها وصف المجلس بأنهم «أعداء الله وأن المجلس يقوم بأخذ رشاوي فى صوره قبول دعوه من أحد القراء الذين معروف عنهم التجاوز في احكام التلاوة، ويستنكر المجلس من تفسير المستشار هشام فاروق لبعض الايات من القرآن الكريم على المجلس بدون وجة حق».

واختتمت نقابة القراء بيانها بقولها «وللعلم بأن المجلس علي قلب رجل واحد وأن المجلس لن يقف مكتوف الايدى أمام أي شخص ينال من قيادات النقابة وذلك من خلال قانون الدولة».