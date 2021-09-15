نقابة القراء تنعي نجل إمام الدعاة.. توفي بالقاهرة وليس في ألمانيا

نعت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، برئاسة الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، المحاسب أحمد الشعراوي، أصغر أبناء الشيخ الشعراوي «إمام الدعاة» من الذكور.

الساعاتي: الجنازة بعد العصر بدقادوس

قال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء: في بيان صحفي، إن الفقيد توفي في القاهرة وليس في ألمانيا، كما رددت بعض المواقع، وأن أسرة إمام الدعاة في تواصل مع المهندس محمد، نجل الفقيد المتواجد بألمانيا، الذي يبذل قصارى جهده من أجل اللحاق بجنازة والده.

انتظار وصول نجل الراحل من ألمانيا

وأفاد الدكتور عصام القطقاط، صهر إمام الدعاة، أن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر غدا الخميس للصلاة على الجثمان بمسجد الأربعين بدقادوس بميت غمر بمحافظ الدقهلية وأن تأخير تشييع الجنازة وارد في حال عدم حضور نجل الفقيد قليلا وستقام ليلة العزاء بمجع الشعراوي الإسلامي بدقادوس.

من جانبه نعي الشيخ محمد حشاد باسم مجلس النقابة الأعضاء الفقيد الراحل ودعا له ولشقيقه عبد الرحيم الذي رحل عام 2012 والشيخ الشعراوي المتوفي عام 1998م.

يذكر أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي أنجب 5 من الأبناء، 3 منهم ذكور وهم: سامي وعبد الرحيم وأحمد، واثنتين من الإناث: فاطمة وصالحة، وهو مدفون في قرية دقادوس، التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، في ضريح خاص به ضمن مجمع الشعراوي الإسلامي بالقرية، وسيتم دفن نجله في مقابر الأسرة، ولن يدفن بجوار والده.