بكاء دنيا سمير غانم على خشبة المسرح خلال استلام تكريم والديها «فيديو»

صعدت الفنانة دنيا سمير غانم، لخشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، حيث تسلمت تكريم والديها الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز، على هامش حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشرة، المُقام حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في أول ظهور في حدث فني لها.

ودخلت دنيا سمير غانم، في نوبة بكاء، حيث لم تتمالك نفسها، وسط أصدقاءها بالوسط الفني، حيث قالت في كلمة مقتضبة: «حبكم اللي مصبرني».

وقالت دنيا سمير غانم، وسط بكاءها: «شكرا لكل التكريمات لبابي ومامي في كل المهرجانات وشكرا للناس اللي بتدعيلنا حبكم مصبرني»، فيما حرصت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وكذلك الفنانة إلهام شاهين على مواستها عقب استلام التكريم.