تفاصيل حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح: دنيا وآيمي سمير غانم بديلين لوالديهما

على المسرح الكبير، وأمام جمع من النجوم وسيل الشاشات، وتحديدًا بعد يومين، سيكون جمهور ومحبي الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز على موعد مع مشهد يحمل في أعماقه الكثير من الشجن، هنا ستجتمع الابنتان مع أبويهما بعد فراق أليم، هنا ستقفان متجاورتان يستمدان من ذكرياتهما ومن سيرة الفن والحب التي تحاوط روح أبيهما وأمهما الكثير من القوة، هنا ستقفان لأول مرة مكانهما، هنا سيكون لزامًا عليهما أن يتسلما «تكريم اسمي الراحلين» بكثير من الفخر والألم أيضًا خلال حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

دنيا وإيمي سمير غانم، شقيقتان ظلتا في دائرة الأضواء، بحكم نجوميتهما، ولكونهما جزء من عائلة فنية تحظى بتقدير الملايين، لكن مأساة رحيل والدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقبلها الفنان القدير سمير غانم، بدّل حياتهما، جعل من مشاركتهما في الحفل، محط الأنظار، فسيجد الجمهور نفسه أمام مشهد مسرحي يجمع الأسرة التي ارتبط بها، لكن بطريقة مختلفة.

في الثامنة مساء بعد غد، ينطلق المهرجان القومي للمسرح الذي سيكرم 10 نجوم من رواد المسرح المصري في مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد، وتفتتحه إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ويترأسه الفنان يوسف إسماعيل.

تفاصيل حفل الافتتاح والختام

من المهرجان القومي للمسرح المصري، يخرج حفلي الافتتاح والختام المخرج إسلام إمام، ويقوم ببطولة الافتتاحية النجم الشاب حمزة العيلي، والتقديم للفنانة والنجمة سهر الصايغ، حيث تحمل هذه الدورةاسم «الكاتب المسرحي المصري∙ ولذلك ستدور الافتتاحية حول فكرة هذا العنوان والشعار الذي اختارته اللجنة العليا لهذه الدورة، وفق ما كشف المخرج إسلام.

أسماء المكرمين بالمهرجان القومي للمسرح

ومن المقرر عقب انتهاء الافتتاحية تكريم مجموعة من الفنانين، أبرزها اسم الفنان الراحل عبدالله غيث، إضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامي مغاوى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

احتفالية «الكاتب المصري» ديكور محمد الغرباوي، وموسيقى هشام جبر، والملابس لمصممة الأزياء دمروة عودة، والاستعراضات للفنانة رشا مجدي، وأشعار طارق علي ومخرج منفذ كريم محروس.