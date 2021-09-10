دنيا سمير غانم تدعو لوالديها: اللهم ارحم أمي وأبي

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الدعاء لوالديها الفنانان سمير غانم ودلال عبد العزيز، من خلال منشور شاركته مع جمهورها عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم.

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها

ونشرت دنيا سمير غانم عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قائلة: «اللهم في يوم الجمعة ارحم أمي وأبي برحمتك الواسعة، وانس وحشتهم اللهم ارحم أغلى من فقدت في هذه الدنيا اللهم أنر قبورهم وأغفر لهم وتخطى عنهم وأسقهم بفيض من جنتك وأجمعني بيهم يارب العالمين اللهم ارحمهما واجعلهما من أصحاب هذه الآية: (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة) اللهم ثبت دموعي وثبت صبري وثبت إيماني عندما أستعيد ذكرياتهم وثبت يقيني، اللهم في يوم الجمعة ارحم لمن لم يتبق بيننا وبينهم إلا الدعاء اللهم أنر قبر أمي وأبي بنور الجنة».

دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بعيد ميلاده

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم هنأت زوجها الإعلامى رامي رضوان بعيد ميلاده من خلال منشور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، فقالت: «كل سنة وأنت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لإنك فعلا تستاهلها».

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد توفي في يوم 20 مايو الماضي، ثم لحقت به الفنانة دلال عبد العزيز في 7 أغسطس، وذلك بعد تعرضهما لوعكة صحية عقب إصابتهما بفيروس كورونا ومضاعفاته.