توفيت ابنتها قبل شهرين من خروجها من معتقل الاحتلال.. من هي خالدة جرار؟

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني، خالدة جرار، بعد سجنها لعامين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن النائبة زارت قبر ابنتها سهى، التي توفيت عن 31 عاما في يوليو، مباشرة بعد الإفراج عنها.

وقالت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار، إثر معاناة من المرض: «تعلن عائلة جرار عن وفاة فقيدتهم الشابة سهى غسان محمد جرار، حيث وجدت في منزلها خلف مستشفى رام الله متوفاة في ظروف طبيعية».

وكانت خالدة جرار، وهي أحد أشهر وجوه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قد اعتقلت في 2019 في عملية اعتقالات إسرائيلية استهدفت كبار الشخصيات الفلسطينية.

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن النائبة خالدة جرار

- حاصلة على ماجستير ديمقراطية وحقوق إنسان.

- خالدة جرار هي نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.

- من مواليد عام 1963 وتعيش في رام الله .

- حكم عليها بالسجن 24 شهرا.

- قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لائحة اتهام بحق خالدة تتضمن بند توليها منصب في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية.

- وفقا للائحة الاتهام الإسرائيلية، فإنها منذ بداية عام 2014 حتى تاريخ اعتقالها كانت مسؤولة عن الجوانب السياسية والعلاقة مع السلطة الفلسطينية لصالح الجبهة الشعبية.

- أصدرت محكمة «عوفر» العسكرية حكما بحقها بالسجن لمدة 24 شهرا فعليا و12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات من يوم الإفراج عنها، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

- تعتبر خالدة جرار أحد ابرز الرموز السياسية والمجتمعية الفلسطينية.

- عملت كمديرة لمؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ العام 1994 حتى عام 2006.

- أحد أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف انضمام فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية.

- نقلت النائب خالدة جرار لقسم الأسيرات السياسيات الفلسطينيات في سجن هشارون في نفس يوم اعتقالها.