«المركزي للتعمير»: سيناء عانت طوال سنوات من الإرهاب.. وحان وقت تنميتها

قال اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن سيناء ومدن القناة عانت طوال السنوات الماضية بسبب الحروب التي تعرضت لها، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه عدة رسائل، اليوم الإثنين، للمستثمرين بشأن استصلاح نصف مليون فدان في سيناء، ويجب عليهم استغلالها، موضحًا في الوقت ذاته أن المزارع البسيط، لن يتحمل تكلفة الاستثمار في الأرض حتى يحصل على الإنتاج، والدولة ستوفر كل شيء للمستثمرين من طرق ومياه لخلق فرص عمل للشعب المصري.

سيناء كانت تعاني من ندرة في مياه الشرب

وأضاف «نصار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على «المحور»، أن العمل في كل المجالات بسيناء يجري بشكل غير طبيعي، مثل الطرق والمياه والإسكان والصرف الصحي والصحة، وكانت سيناء تعاني من ندرة في مياه الشرب، واستطاعت «محطة المحسنة» توفير 1.2 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بالإضافة إلى 5.6 مليون متر مكعب يوميا من محطة بحر البقر، أي 7 ملايين متر مكعب يوميا لزراعة نصف مليون فدان.

محطة تحلية 150 ألف متر مكعب يوميا في بورسعيد

وأوضح أنه في شرق بورسعيد، هناك محطة لتحلية 150 ألف متر مكعب يوميا، بالإضافة إلى محطات تحلية أخرى موزعة في سيناء حيث تم الاستفادة من مياه الصرف الصحي بأيادي مصرية وهو ما يمنح رسالة للعالم بان مصر تنفذ المشروعات الأضخم في العالم، موضحًا أن الجهاز نفذ نحو 30 مزرعة تنموية في سيناء على مساحة 1100 فدان، ويتم زراعة جميع المنتجات الزراعية فيها مثل الصوب والفواكه والنخل، كما يتم وضع المياه في أحواض، وإنشاء مزارع سمكية بالجبل.

المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها سيناء تخدم مصر

وأشار إلى أنه يتم منح الأهالي في التجمعات البدوية حصة مخفضة من المنتجات والباقي يباع في المدن والفنادق وسنصدر المنتجات للخارج، كما يتم العمل على تجميع التجمعات البدوية في تجمع واحد طبقا لتوجيهات السيسي لتقديم الخدمة التي تليق بهم ومنحهم كل الخدمات التي يحتاجون إليها من طرق ومدارس وغيرها، وأصبحت سيناء تحتوي على طرق عالمية، كما تغيرت هذه المنطقة تماما خلال الأعوام الماضية، مؤكدًا أن المشروعات القومية والتنموية التي شهدتها سيناء تخدم مصر.

وأردف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن مشروع النصف مليون فدان سيجذب عمالة ضخمة كما سيتيح منتجات كثيرة للسوق «هيبقى فاتحة خير لمصر كلها وليس أهالي سيناء فقط»، كما أن الطريق لسيناء أصبح متاحا ، «حجم الأعمال اللي اتعملت في سيناء يكفينا 100 سنة قدام، ويارب الناس تاخد بالها من الزيادة السكانية لأنها مشكلة كبيرة جدا تواجهنا لأنها تلتهم التنمية».