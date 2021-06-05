المركزي للتعمير: سيناء ذات موقع متميز.. وانفقنا عليها 650 مليار جنيه

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني بالمركزي للتعمير، إن محافظة شمال سيناء تمتاز بموقعها الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية التي تشجع عمليات التنمية والاستثمار، حتى بات هدف الدولة الاستراتيجي تنمية سيناء للحفاظ على حدود مصر الشرقية والمساهمة في تنمية الاقتصاد القومي.

الدول انفقت 650 مليار جنيه

وأضاف «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، والذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدول انفقت 650 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 وحتى الوقت الحالي لتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية في سيناء، بداية من الأنفاق الجديدة لعبور قناة السويس: «مكنش عندنا غير كوبري دائم ونفق أحمد بدوي، والحمد لله بقي فيه 3 مجموعات أنفاق، والمجموعة الأخيرة هتخلص في 30 يونيو الجاري».

ربط سيناء بمدن القناة والدلتا

وأوضح أن الأنفاق الجديدة تعمل على ربط سيناء بمدن القناة والدلتا والتي ستؤدى لزيادة معدلات التنمية في سيناء، كما أن العديد من مشروعات الطرق داخل سيناء مثل نفق رأس النقب في شرم الشيخ يصل طولها لـ231 كيلو متر.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تم فيها بناء قناة السويس الجديدة وشمل ذلك تطوير موانئ مثل ميناء شرق بورسعيد والعريش العين السخنة، كما تم إنشاء مزارع سمكية ومناطق لوجيستيه وصناعية ومنطقة وادي التكنولوجيا، وأيضا إنشاء طرق ومحطات كهرباء ومحطات معالجة الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة.