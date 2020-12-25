رئيس المركزي للتعمير: تنفيذ 42 مشروعا بجنوب سيناء بتكلفة مليار جنيه

قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن مشروع تطوير المديرية المالية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، يأتي ضمن 42 مشروعا جارِ تنفيذها على أرض المحافظة خلال العام الجاري، التي بلغت تكلفتها مليار جنيه.

وأوضح أنه جارِ تطوير كافة المصالح الحكومية بمحافظة جنوب سيناء، لتقديم خدمات مميزة للمواطن السيناوي.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه جرى ضخ 7 مليارات جنيه لتنفيذ عدد من الاستثمارات خلال 6 سنوات بمحافظتي جنوب وشمال سيناء، في كافة المجالات من طرق وكهرباء وإسكان بدوي ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية، ونحرص على الدخول للمواطن السيناوي داخل الوديان الجبلية، لتوصيل المرافق والخدمات لهم، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك اليوم الخميس خلال افتتاح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير مديرية المالية بمدينة الطور بتكلفة 15 مليون جنيه، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

وأشاد وزير المالية بأعمال التطوير التي جرت بالمديرية المالية والتجهيزات الخاصة بالتحول الرقمي، وإضافة أقسام جديدة بالمديرية للتسهيل على العاملين وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطنين، وقرر تخصيص مبلغ لتطوير المسجد التابع للمديرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن هناك العديد من مديريات المالية جاهزة حاليا للافتتاح في محافظة بورسعيد وعدد من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن ما يحدث الآن في مصر يعد طفرة في جميع المجالات مثل الطرق، الإسكان، الكهرباء، وخطوات إيجابية لبنية تحتية متينة تصلح لانطلاق التنمية الحقيقية.