مصرع 9 أشخاص وإصابة 18 في 8 حوادث بمختلف محافظات مصر.. وانتحار طفلين

شهدت محافظات مصر، الأحد، 8 حوادث كبرى أسفرت عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 18، وذلك في 6 محافظات تمثلت في: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والأقصر وأسوان وبني سويف، فيما برزت حادثة انتحار طفلين نتيجة حبهما لبعضهما البعض.

انتحار طفلين بـ«حبة الغلة» في كفر الشيخ لرفض أهاليهما لجوازهما

أنهى طفلان حياتهما عبر الانتحار بحبة الغلة نتيجة رفض أهاليهما لجوازهما، وهما «سميرة.س.ا»، و«عبدالله.ف.ع»، البالغان من العمر 15 عاما، اللذان يدرسان في الصف الثالث الإعدادي بنفس القرية، بعد أن ارتبطا ببعضهما بقصة حب، لكن رفضها الأهل لصغر سنهما، ففكرا في التخلص من حياتهما، ولم يجدا إلا الانتحار بـ«الحبة القاتلة».

إصابة 5 مواطنين في حادث طريق بالإسكندرية

أُصيب 5 مواطنين، في تصادم 5 سيارات، بينهم 4 سيارات ملاكي وأخرى لنقل القمامة أمام مجمع البترول بطريق «الإسكندرية - القاهرة» الصحراوي، وذلك غرب الإسكندرية.

إصابة 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص في حادثي تصادم بالبحيرة، الأول بين دراجتين ناريتين بطريق «النقراشي»، بنطاق مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، والحادث الثاني بين «توك توك وملاكي»، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وحُررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إصابة مزارع بصعق كهربائي أثناء ري الأرض جنوب الأقصر

أصيب «وائل.ن.ا.م»، 26عامًا، عامل زراعي، مقيم بالنجوع بحرى، «حمرة دوم» التابعة لمركز إسنا محافظة الأقصر، وأثناء قيامه بري الأرض الزراعية التي يملكها أصيب بصعق كهربائي نتيجة حدوث ماس كهربائي بسبب وجود عمود كهرباء قريب من المنطقة.

وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى أرمنت التخصصي «مستشفى حورس» غرب محافظة الأقصر لتلقي العلاج اللازم، كما تم إبلاغ مركز شرطة إسنا برئاسة الرائد أحمد حسين بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 5 أشخاص في تصادم سيارتين بأسوان

كما لقي 5 أشخاص، مصرعهم في حادث تصادم في منطقة السباعية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وذلك بعد وقوع تصادم سيارة «ربع نقل»، وأخرى نقل ثقيل، بالقرب من شركة الفوسفات بالسباعية.

وتبين مصرع 5 أشخاص أثناء عودتهم من العمل بالمنطقة الجبلية وهم «ناصر.ص»، 25 سنة، و«غانم.ر»، 25 سنة، و«رأفت.ع»، 26 سنة، و«أحمد.س»، 26 سنة، و«محمد.ع»، 24 سنة، وجرى نقلهم لمشرحة إدفو العمومية.

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادثين بطرق بني سويف

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 أخرون، في حادثي سير بطرق بني سويف، الأول ناتج عن انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز سمسطا، وأسفر عن مصرع شخصين، فيما أصيب 4 أشخاص في الحادث الثاني، إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق «الحكامنة - بني حمد»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي.