7 معلومات عن «ملاهي الموت» بالإسكندرية.. متهالكة وغير مرخصة

تحولت «ملاهي الفرحة» في منطقة السيوف شرق الإسكندرية إلى ملاهي الموت، بعدما تسبب الإهمال وعدم hتباع معايير السلامة والأمان بها، في وفاة طفلة تُدعى «دنيا سعيد»، 12 سنة، منذ 3 أيام، بعدما فقدت توازنها خلال تواجدها في لعبة الإعصار، وسقطت من ارتفاع 10 أمتار، لترتطم بحواجز اللعبة أثناء سقوطها، قبل أن تسقط على المسطح الأرضي الحديدي، لتلقى مصرعها في الحال.

انتقلت «الوطن» إلى موقع الملاهي الواقعة في شارع مصطفى كامل بمنطقة السيوف شرق الإسكندرية، لرصد حالة الغلق التي أقرتها النيابة العامة بعد الحادث، فيما نرصد 7 معلومات هامة عن ملاهي الموت في الإسكندرية.

ملاهي الموت في الإسكندرية.. بدون ترخيص وألعابها متهالكة

- كشف تقرير اللجنة الفنية التي شكلت من قبل النيابة العامة، أن تلك الملاهي التي تسمى ملاهي الفرحة، والتي شهدت مصرع طفلة الإسكندرية، تُدار بدون ترخيص، ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية.

- أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بأن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس، لعدم حصولها على أي تراخيص، وأفاد تقرير اللجنة الفنية بأن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

- ملاهي الفرحة تُعد أحد الملاهي الشعبية المتواجدة في الإسكندرية، وتم إقامتها منذ عامين في منطقة تشهد حركة كبرى، كونها ملتقى المناطق الكبرى شرق الإسكندرية، ومنها مناطق الساعة والسيوف وسيدي بشر والفلكي وفيكتوريا.

تاريخ ملاهي الموت في الإسكندرية.. أغلقت عدة مرات

- تم غلق الملاهي التي شهدت حادث مصرع الطفلة منذ عدة أيام، حيث إنها تباشر عملها دون ترخيص، وسبق أن تم غلقها أكثر من مرة، إلا أن أصحابها كانوا يعاودون فتحها مجدداً.

- يرجع أول غلق لها في عام 2019 بناءً على خطاب من الأمن الصناعي إلى إدارة التراخيص في حي المنتزه أول، كونها تباشر عملها دون ترخيص، حيث إن إدارة الرخص في الحي لا تملك صلاحية التفتيش.

اصحاب الملاهي يديرونها بدون تراخيص وفضوا أختام الغلق

- بعد صدور قرار بإغلاقها، قام أصحابها بفض الأختام، وحينها قام الأمن الصناعي بالتفتيش مجدداً، وتبين فض الأختام، وتم غلقها مجدداً، ومن حينها بقت الملاهي مغلقة ولم يصل أي خطاب مجدداً من الأمن الصناعي يفيد بفض الأختام، إلا أنه اتضح أنهم عاودوا مزاولة النشاط، وحدثت تلك الحادثة.

- تم غلق الملاهي مجدداً بعد الحادث، وخاطب الحي مسؤولي الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عنها مجدداً، كما كان يحدث في مرات الغلق السابقة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات حالياً.