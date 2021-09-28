قصة مقتل عجوز العمرانية بسبب 5 آلاف جنيه.. المتهم قال لها «عايز أشرب»

الساعة كانت تشير إلى الثانية صباحًا من يوم الثلاثاء الماضي، وكان السكون يعم منطقة العمرانية ولكن كان هناك أحد شياطين الإنس يعيث في الأرض فسادا، ويخطط لسرقة عجوز وقتلها، فلم يرحم ضعفها وبلوغها من الكبر عتيا، لكن استغل المتهم بقتل مسنة العمرانية كبر سنها وإقامتها في شقتها بمفردها بعد وفاة زوجها وزواج ابنتها، بدأ يتودد لها من خلال تقديم بعض المساعدات الزائفة منه للمجني عليها بحكم عمله «عامل فني دش» ولكن كان يخفي بين ثناياه مكرا للعجوز ويدرس شقتها وحياتها حتى يتمكن من قتلها لسرقتها، وكان له ما خطط له، وتمكن من إنهاء حياتها.

خطة التخلص منها

أعد المتهم خطة محكمة بعد دراسته الخطوات التي سيتبعها للانقضاض على العجوز وسرقتها، وبالفعل في يوم الواقعة تسلل المتهم متخفيا عن أعين الجيران إلى شقة المجني عليها في وقت متأخر من الليل حتى لا يراه أحد، وطرق عليها باب شقتها الذي لا يتم فتحه إلا للأشخاص الموثوق بهم والذين تتعامل معهم العجوز بشكل دائم.

المجني عليها تقاوم

خان المتهم ثقة العجوز المجني عليها، وهو يكمن في داخله الشر لها وينوي الغدر بها، وعندما دخل إلى شقتها طلب منها أن تعطيه كوبا من الماء، وأثناء سيرها بخطواتها الهادئة، غافلها المتهم ووضع يديه على رقبتها في محاولة منه لخنقها حتى يتمكن من سرقتها، ولكن ظلت المجني عليها تقاوم حتى آخر نفس فيها، ليكيل لها المتهم عدة ضربات في وجهها بسبب مقاومتها، حتى خارت قواها، وفقدت الوعي وسقطت جثة هامدة.

قتل بغرض السرقة

لم يتحرك قلب المتهم ولو حتى لثانية واحدة، وبدأ في تنفيذ الخطة التي كان قد أعدها وقام بسرقة محتويات الشقة التي كانت عبارة عن شاشة تليفزيون، هاتف محمول، ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وبعثر محتويات الشقة في محاولة منه لإيجاد ما خف وزنه وغلى ثمنه، وترك جثة المجني عليها ملقاة على الأرض وأغلق خلفه باب الشقة الحادث فيها الواقعة متخيلا أنه بإغلاقه يكون أخفى معالم جريمته، ولكن كاميرات المراقبة الموجودة بنطاق المنطقة التي حدثت فيها الجريمة كانت له بالمرصاد، وتم تحديد هوية المتهم، وخلال وقت قصير تم القبض على المتهم، والذي اعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة وأنه خطط لها لسرقة المجني عليها.

النيابة العامة تحقق

تم تحرير المحضر اللازم ضد المتهم وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابستها وأمرت بحبس المتهم، بينما مثل الأخير أمام قاضي المعارضات، أمس الاثنين، وصدر قرار بتجديد حبسه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.